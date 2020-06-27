كوليبالي يحسم اختياره بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أكدت مصادر صحافية إنكليزية، أن صخرة دفاع نابولي كاليدو كوليبالي، أعطى جوابا نهائيا للطامعين في الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بما فيهم عملاق الليغا ريال مدريد ومانشستر سيتي، وذلك في حال وافق رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس، على تخفيض سعر خروجه من “سان باولو”.

من جانبها، أفادت صحيفة “ذا صن”، بأن المدافع السنغالي أبلغ المنتج السينمائي الشهير، برغبته في مغادرة المدينة وإيطاليا بأكملها، لأسباب تتعلق بالعنصرية التي عانى منها منذ قدومه من جينك عام 2014، لكن حتى الآن، لم يتلق أي رد من الإدارة.

ووفقا للتقرير، فإن صاحب الـ29 عاما، قد أبلغ وكيل أعماله بترحيبه بعرض وصيف الدوري الإنكليزي الممتاز، وصرف النظر نهائيا عن العرض المدريدي وباقي العروض، وذلك لاعتقاده، بأن السكاي بلوز، سيكون الاختيار المناسب، لوجود الفيلسوف بيب غوارديولا، الذي سيساعده على تطوير مستواه بالطريقة التي يريدها لنفسه في سنوات النضج الكروي، كما فعل مع جيرار بيكيه، فينسنت كومباني، إيمريك لابورت وأخرين.

وأشار المصدر إلى أن إدارة السيتي، ستكثف الضغط على دي لورينتيس في الأسابيع القليلة القادمة، على أمل إقناعه بترك كوليبالي يرتدي القميص السماوي في الميركاتو الصيفي، مقابل رسوم مخفضة عن شرطه شبه التعجيزي، بطلب 80 مليون يورو، للموافقة على بيع مدافعه السنغالي.

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن المان سيتي سيبذل كل ما في وسعه لنقل كوليبالي إلى ملعب “الاتحاد”، لحاجة غوارديولا الماسة لقلب دفاع بنفس مواصفات صخرة نابولي، ليعود الفريق للمنافسة بشكل حقيقي على لقب البريميرليغ الموسم المقبل، بعد خيبة الموسم الجاري، بخسارة اللقب بفارق 23 نقطة عن البطل ليفربول.

وكان كوليبالي مطلوبا في مانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن مبالغة رئيس النادي الإيطالي في شروطه المادية، بطلب أكثر من 100 مليون يورو في ذروة تضخم أسعار وأجور اللاعبين في زمن ما قبل كورونا، حال دون إتمام الصفقة، لتتحول أنظار الشياطين الحمر تجاه هاري ماغواير، الذي كبد الخزينة أكثر من 80 مليون إسترليني، لشراء عقده من ناديه السابق ليستر سيتي.