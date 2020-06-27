وكالة الرأي الفلسطينية إشبيلية يقتنص تعادلًا ثمينًا من بلد الوليد في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يضيف هدف اليوفى الثانى من ركلة جزاء وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة غارات إسرائيلية على غزة دون إصابات وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث وكالة الرأي الفلسطينية مكتب حماس السياسي: أي خطوة للضم تشكل عدوانًا على شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الوحدة الوطنية هي الخيار الأمثل لمواجهة الضم وكالة الرأي الفلسطينية عشرات حالات الاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس بخان يونس تنظم مسيرةً حاشدةً رفضاً لقرار الضم وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: الحالة الصحية لـ9 حالات كورونا خطرة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد الزنجبيل على صحة الجسم أبرزها توسيع الشعب الهوائية

27 حزيران / يونيو 2020 05:13

1
1

الزنجبيل واحد من أبرز الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحمايته من العدوى والأمراض ، لذلك ينصح بتناول مشروب الزنجبيل دائما، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الزنجبيل هى:

فوائد الزنجبيل على صحة الجسم:
 

1:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:يعتبر الزنجبيل من أفضل أنواع الاعشاب الطبيعية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وتوسيع الشعب الهوائية والوقاية من الالتهاب الرئوى وضيق التنفس.

3:يعالج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحلق، وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تقاوم الفيروسات والجراثيم.

4:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهابات والقرح التى يتعرض لها.

5:يعتبر الزنجبيل علاج فعال لمشاكل اللثة والاسنان وحمايتهم من التسوس والتهابات اللثة.

6:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

7:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

8:يحتوى الزنجبيل على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم والحفاظ على صحة الكبد والكلى.

9:يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحد  من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

10:يحتوى الزنجبيل على كمية عالية من الخصائص التى تعززصحة العيون وتحميها من الضعف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟