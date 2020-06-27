نصائح لكيفية التعامل مع العناد عند الأطفال



عندما تبدأ بالتسوق هل تجد طفلك بدأ فى الصراخ والبكاء للحصول على ما يريد؟ تراه يصرخ ويبكي ويركل أشياء لأنه يريدها الآن؟ حسنا الطفل هنا يحاول لفت الانتباه إليه والعناد وسيلة لتحقيق رغباته.



يمر كل والد بهذا عندما يتصرف طفله عكس توقعاته، ولكن هل تعلم أنه سيكرر هذا الحادث في السنوات القليلة القادمة (بأشكال مختلفة)، وإذا كان طفلك مصابًا بالعناد، فهناك بعض النصائح للتغلب على ذلك، وفقا لتقرير موقع healthkids".

نصائح للتحكم فى عناد طفلك

تحدث بصوت عالٍ:

جرب وتحدث مع طفلك وافهم مشاكله، حاول واكتشف سبب سلوكهم غير المعقول، وسيكون من الأفضل إذا حاولت وضع نفسك مكانهم لتحديد الحالة قبل أن تسوء، وقد تكتشف أن عملهم هو نتيجة غضبك.

لا تصرخ فى الطفل:

يجب ألا تصرخ على ابنك إذا كان يتصرف بعناد، تحدث إليه بدون أي تفسير مع الحفاظ على سلوك مريح، ستشعرك مشاعرك بطفلك وستساعده على التحدث إليك دون أن تفقد قبضته على الصواب والخطأ.

التعامل بشكل منطقي:

من الضروري أيضًا وضع مجموعة من القواعد عندما تتعامل مع طفلك العنيد (التعامل بطريقة مركبة). اخبرهم؛ ستكون هناك عواقب إذا خرقوا أي قانون، ولكن إذا حافظت على موقف حازم ، فسيعمل ذلك وسيعكس عناد طفلك.

أظهر حبك واهتمامك:

بصفتك أحد الوالدين العاملين ، قد تكون حياتك مضطربة ، وقد لا تلتفت إلى أطفالك دون قصد، ولكن يجب أن تشرك نفسك في مناقشة مع طفلك ومدحه على الدرجات في الامتحانات أو على عمل منزلي سهل قام به في غيابك.