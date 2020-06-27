جوجل تطرح تحديثا جديدا لتطبيق Photos.. اعرف مميزاته

قامت شركة جوجل مؤخرا بإعادة تصميم تطبيقها للصور الذى يعرف بـ Google Photos، والذى سيوفر للمستخدمين تجربة جديدة للبحث واستكشاف الصور فى التطبيق من بين مميزات أخرى، حيث كشفت جوجل عن أبرز التغييرات التى يتضمنها التحديث الجديد لـ Google Photos.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتتضمن المميزات أدوات جديدة للبحث فى التطبيق، مع رمز pinwheel مبسط، كما أكدت جوجل على أن التصميم الجديد يدعم المستخدم فى البحث عن الصور القديمة بسلاسة وإبراز الصور القديمة بكفاءة أعلى.

كما وفرت جوجل أيضا ميزة جديدة تعرف بـ map view، التى تدعم البحث فى مقاطع الفيديو الصور وفقاً للموقع، وبشكل خاص إبراز الصور القديمة بكفاءة أعلى، كما يتضمن تطبيق Google Photos الآن تبويب يعرف بـ Photos، والذى يشمل كلاً من المفضلة واللقطات الحالية.

كما تأتى علامة التبويب باختيار فى الجزء العلوى يعرف بـ "Memories"، الذى يدعم أرشفة الصور وتصفحها لاحقاً بتجربة تحاكى قصص الانستجرام، كذلك فهناك قسم جديد يعرف بـ "Recent Highlights"، الذى يقدم للمستخدم ميزة عرض أفضل الصور التى تم التقاطها حديثاً، أو الصور المتحركة أو الصور الإبداعية التى تم ابتكارها فى التطبيق.

كما يوفر التطبيق الآن اقتراحات لعرض الصور التى قد تثير اهتمام المستخدم فى البداية، مع ميزة تكبير الصور أثناء التمرير، كما يأتى تبويب البحث فى صور جوجل الآن بآداء أقوى بفضل تقنية الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي.