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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ما الفرق بين تقنيتى البلوتوث وNFC

27 حزيران / يونيو 2020 05:32

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تعد تقنية البلوتوث واحدة من أقدم تقنيات الاتصال بين الأجهزة، لكن مؤخرا ظهرت تقنية NFC، وهو الامر الذى جعل المستخدمين في حيرة خاصة عند شراء هاتف جديد، خاصة وأن هناك العديد من أوجه التشابه بين البلوتوث وNFC وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات والفروق بينهما كما يلى:

- الفارق بين NFC و البلوتوث:

تعمل تقنية NFC بسرعات أقل بكثير من البلوتوث، لكنها تستهلك طاقة أقل بكثير ولا تتطلب الاقتران، مع الأجهزة.

- من حيث المدى:

تعد NFC عبارة عن إشارة راديو ضعيفة، لذلك فهي تعمل فقط عندما تكون بالقرب منه، أي عندما يلمس الجهازان بعضهما البعض، أما البلوتوث يمكنه أن يعمل لمسافة 300 متر والمسافة المثالية 100 متر.

- سرعة الاقتران:

يعد NFC أسرع في عملية الاقتران وليس سرعة النقل، حيث أنه ليس هناك حاجة لإقران جهازين NFC برمز مرور، ولإرسال البيانات، كل ما عليك فعله هو جعل هاتفين مدعومين بتقنية NFC قريبين من بعضهما البعض ويتم نقل البيانات تلقائيًا.

-سرعة نقل البيانات:

يعد البلوتوث أسرع في نقل البيانات، حيث يمكن لـ Bluetooth 5.0 نقل البيانات حتى 48 ميجابايت / ثانية، بينما تستطيع NFC القيام ببضعة كيلوبايت في الثانية على أفضل تقدير.

- الدفع عبر الهاتف:

يتم قبول مدفوعات NFC في عدد من الدول، لكن على الجانب الآخر لا تدعم تقنية البلوتوث الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

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