وضع الـ "Demo" فى ويندوز 10 وكيف تستخدمه

لا يعرف الكثيرون أن نظام التشغيل ويندوز 10 يضم بداخله وضع سري يعرف بوضع الـ demo، أو ما يعرف بـوضع العرض التجاري أو "Retail demo experience”، وفيما يلى نعرض ما هو وطريقة تشغيله وأبرز مميزاته كما يلى:

- وضع demo

هو وضع مخصص للمتاجر الإلكترونية من أجل استخدامه علي أجهزة الكمبيوتر المعروضة بتلك المتاجر ليتيح للعملاء تجربة النظام أو الكمبيوتر نفسه من خلال النظام، حيث يوفر النظام بعض القوائم الأساسية فى ويندوز 10 مثل الإعدادات وبعض التطبيقات البسيطة وخلفية حفظ للشاشة "Screen Saver" مخصصة لوضع العرض، كما يوفر الوضع ايضاً إمكانية تشغيل فيديو ترويجي خاص عن ويندوز 10 بشكل مستمر ليتم عرضه علي شاشات العرض داخل تلك المتاجر كنوع من الدعاية التجارية للنظام.

طريقة تفعيل هذا الوضع

قبل تفعيله يجب ملاحظة أنه عند تشغيل هذا الوضع من خلال نظام التشغيل العادي سيؤدي إلي إزالة جميع الملفات الشخصية المحفوظة بمكتبات النظام وكذلك الجزء المخصص للنظام من القرص الصلب ولذلك فهو خيار لا ينصح به، لكن بالنسبة لأصحاب المتاجر الذين يرغبون فى عرض اي شيء يخص نظام ويندوز 10 ربما يستفيدون من تفعيل ذلك الوضع.

ولتفعيله:

-اذهب إلي قائمة الإعدادات.

- ثم خيار "Update & Security".

-توجه إلي قسم "Activation" من القائمة الجانبية.

-اضغط علي كلمة "Windows" خمس مرات متتالية.

- ستظهر لك نافذة تخبرك انك علي وشك تفعيل وضع العرض "RDX" وتسأل إن كنت تريد الاستمرار ام لا.

-في حالة رغبتك بالاستمرار قم بالضغط علي "Change" لكن يجب ان تكون علي اتصال بالإنترنت للمتابعة.

-ستظهر نافذة أخري يُمكنك من خلالها مليء بيانات المتجر في حالة الاستخدام التجاري لوضع العرض ويُمكنك تجاهل تلك النافذة والمتابعة دون إدخال أي بيانات.

-بعدها سيتم إعادة تشغيل الكمبيوتر ثم عند تسجيل الدخول وبداية تشغيل النظام مرة اخري ستجد ان اسم المستخدم قد أصبح "Darrin DeYoung" وهو اسم مستخدم ثابت عند تفعيل وضع العرض بأي من اصدارات ويندوز 10.