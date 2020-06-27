النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2543 )  السبت 27/6/2020

2006 م إعلان الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق على إقرار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني "وثيقة الأسرى"، بعد التعديلات التي أجريت عليها، وذلك بحضور جميع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس التشريعي، والجهاد الإسلامي يتحفظ على بعض البنود.