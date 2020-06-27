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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2543 ) السبت 27/6/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين ترحب بقرار البرلمان البلجيكي المناهض لمخطط الضم الإسرائيلي وتدعو بروكسل لتطبيقه
حماس تتعهد ببذل كل الجهد لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
تسجيل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جاليتنا بأمريكا وقطر وإسبانيا
20 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعه في رحاب المسجد الاقصى المبارك مع إتباع الارشادات
»ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين اليوم إلى 207
حماس: العدوان على غزة سيزيدنًا إصرارًا على مواجهة "الضم"
استطلاع: غالبية الفلسطينيين يطالبون باستقالة الرئيس عباس
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل 5 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بوباء كورونا
ليفني تصف مشروع الضم بـ"الخطأ التاريخي الكبير"
غانتس: سنمنح الفلسطينيين حقوق متساوية في المناطق التي نطبق
اعتقال نشطاء من اليسار الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد نتنياهو
5 وفيات و400 إصابة جديدة في إسرائيل خلال 24 ساعة
"كاحول لافان" تبحث مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
اخبار دولية
مسؤول أممي يدعو للتحرك بعزيمة لمواجهة مخططات إسرائيل لضم أرض فلسطينية
الصحة العالمية تحذر من “عودة أكثر شراسة” لكورونا في شهر 9 و10
الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام ثقله الاقتصادي والضغط على (إسرائيل)
سياسيون ونواب في إسبانيا: عملية الضم لن تمر دون عواقب وخيمة
مبعوث ترامب يصل (تل أبيب) قبل أيام من الضم المتوقع لأراضٍ بالضفة
مايكل لينك: الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية
لجنة أممية تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال
أخبار عربية
رئيس المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة
100 عام على تأسيسها: دراسة إسرائيلية: «الهغاناه» سجل من الجرائم الصهيونية الحبيسة داخل…
حماس تتعهد ببذل كل الجهد لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
عشرات الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وتسجيل “بؤر تفشٍ” جديدة
حماس” تدعو للضغط على إسرائيل لوقف تعذيب الأسرى
الشرق الاوسط
وفد أميركي يبحث مع نتنياهو وغانتس حجم الضم
من كل مائة أسير فلسطيني 95 يتعرضون للتعذيب
الخليج الامارتية
إطلاق صاروخين باتجاه مستـوطنــات غـــلاف غــــزة
فلسطين تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
الشروق المصرية
مصادر فلسطينية: إسرائيل تغير على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفتين
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
حماس تتعهد ببذل كل الجهد لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا بأمريكا وقطر وإسبانيا
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
إسرائيل تسجل 5 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بوباء كورونا
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل
الغد الأردنية
الضم مغلف بتضليل نتنياهو
حماس تهدد الاحتلال: الضم لن يمر
الشرق القطرية
إصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم
حماس تنظم مسيرة حاشدة رفضاً للضم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الضفة.. تسجيل أعلى عدد إصابات بـ"كورونا" بيوم واحد
مسيرة حاشدة في خان يونس رفضًا لمخطط الضم الإسرائيلي
تظاهرة في الداخل المحتل رفضًا للهدم الإسرائيلي
الاحتلال يبدأ بناء مدرسة للمستوطنين على أراضي "صوفين"
صبري: عدم كبح جماح الاحتلال سيزيد أطماعه بالأقصى
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل ابن عم الشهيد عريقات بزعم نيته تنفيذ عملية "انتقامية"
أعراس الخليل مكان خصب لنقل وتفشي كورونا
التنفيذية": سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استهتار للقيم والأخلاق الإنسانية
الأتيرة: ثلاث بؤر لفيروس كورونا بمحافظة نابلس و 8 مصابين ادخلوا المستشفى
محافظ نابلس يحذّر من التعامل مع الشركات الاسرائيلية المنفذة لشارع "التفافي حوارة"
الحياة الجديدة
معركة إسقاط صفقة القرن فرصة كبرى للعالم العربي
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة
وقفة ضد تنكيل الاحتلال بأهل العيسوية
الأيام
»"البناء في منطقة أثرية".. ذريعة جديدة للاستيلاء على الأغوار
»تسع إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
»إبعاد حارسين وفتاة عن "الأقصى" وعشرات المستوطنين يقتحمونه
وكالة صفا
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب "الداخلية"
الاحتلال يعتقل شابين على حاجز عسكري جنوب جنين
"مجلس العلاقات" يرحب بقرارات البرلمان البلجيكي تجاه خطة الضم
"المقاومة الشعبية" تشيد بموقف البرلمان البلجيكي من "الضم"
أبرز نتائج اجتماع المكتب السياسي لحماس في الداخل والخارج
الصحة: 9 مصابين بكورونا في حالة خطيرة
تعميم مهم من "التعليم العالي" لطلبة الطب بالجامعات الأردنية
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 54 فحصًا
وكالة الرأي الفلسطينية
شرطة المرور: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث
مكتب حماس السياسي: أي خطوة للضم تشكل عدوانًا على شعبنا
حماس: الوحدة الوطنية هي الخيار الأمثل لمواجهة الضم
الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة على أراضي بلدة حارس
مصرع مواطن جراء حادث سير في الخليل
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر
فلسطين اليوم
الاحتلال يزعم.. إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
خبير يحذر من أن سد النهضة سيدمر شواطئ غزة
رسالة من الكيان لأبو مازن عن طريق الأردن بوساطة الموساد
القناة الثانية: الرئيس عباس طلب من اشتية عدم التدخل في الأمور السياسية
سما نيوز
رون بن يشاي في يديعوت : نتنياهو سيعلن عن ضم رمزي، وابو مازن لن يرمي المفاتيح..
أكثر من 100 منظمة تقدمية تدفع بايدن لدعم حقوق الفلسطينيين
اللجنة التنفيذية: سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استهتار للقيم والأخلاق الإنسانية
حماس تنعي أمير الجماعة الإسلامية السابق في باكستان
عرب 48
207 إصابات بكورونا في الضفة والقدس المحتلّتين الجمعة
الضفة: إصابات في الخليل وكفر قدوم ومنع صلاة الجمعة ببلدة حارس
منظمتان أرثوذكسيتان: مسرحية ثيوفيلوس وأوقاف باب الخليل مستمرة
وكالة وفا
اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في الممارسات
"اللجنة التنفيذية": سياسة الاحتلال باحتجاز جث .
الاحتلال يعتقل شابين من جنين على حاجز عسكري
السفير الديك يدين قرار الاحتلال منع مواطن غزي
منصور يبعث برسائل دولية متطابقة حول الأوضاع ف
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 حزيران (يونيو)
- 2006م استشهاد المجاهد حمزة محارب أحد مجاهدي كتائب القسام وإصابة خمسة آخرين في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
- 2006م ألوية الناصر صلاح الدين تتمكن من أسر وقتل المستوطن الصهيوني "الياهو أشدي" من مغتصبة "ايتمار" قرب نابلس في الضفة الغربية ضمن عملية نوعية أطلقت عليها اسم (غضب الفرسان).
- 2006 م إعلان الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق على إقرار وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني "وثيقة الأسرى"، بعد التعديلات التي أجريت عليها، وذلك بحضور جميع ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس التشريعي، والجهاد الإسلامي يتحفظ على بعض البنود.
- 2004م كتائب القسّام تفجّر موقعاً عسكريّاً صهيونياً في مستوطنة "غوش قطيف" عند حاجز أبو هولي في قطاع غزة ، عن طريق نفقٍ مفخّخ تمّ حفره تحت أساسات الموقع .. و سقط عددٌ من الجرحى و القتلى في صفوف الجنود الصهاينة بالإضافة إلى تدمير الموقع .
- 2003م قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في منطقة المغراقة جنوب غزة، كان يتحصّن داخله المهندس القسّامي عمران الغول ومحمد عدنان الغول، واشتبك المجاهدان مع القوات الصهيونيّة و أوقعا عدداً من الجرحى في صفوفها قبل أن يسقطا شهيدين.
- 1994م إضراب شامل في الضفة الغربية تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
- 1993م مصرع ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم مسلح على وحدتهم في غزة.
- 1967م أصدر الكنيست الصهيونيّ قراراً يدعو إلى ضمّ القدس الشرقيّة و فوّض القرار الحكومة تنفيذ القوانين "الإسرائيلية" المختلفة في الجزء الشرقيّ من المدينة.
- 1967م بعد عشرين يوماً من احتلال القدس الشرقية، سلطة الاحتلال الإسرائيلية تقرر "توحيد" القدس الغربية والشرقية. سبق أن أعلنت القدس الغربية عاصمة لها في الثالث والعشرين من كانون ثاني (يناير) 1950.
- 1938م الضابط البريطاني اورد وينغت ينظم الوحدات الليلية الخاصة من بريطانيين ورجال منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية لتنفيذ عمليات خاصة ضد القرى الفلسطينية.
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