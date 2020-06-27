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هنية يشارك في تشييع جثمان قائد الأمن بملعب اليرموك "عبد السلام أبو نادي"

27 حزيران / يونيو 2020 06:05

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غزة-الرأي

شارك أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تشييع جثمان الراحل عبد السلام أبو نادي، مسؤول أمن ملعب اليرموك بمدينة غزة، والذي وافته المنية مساء الخميس أثر نوبة قلبية حادة.

ونعى هنية الفقيد صاحب الخلق الحسن والأثر الطيب، والذي كان مثالا لرجل الأمن من خلال تعامله بصورة مثالية مع المنظومة الرياضية. وتقدم هنية بإسم الأسرة الرياضية بأحر التعازي لعائلة الفقيد، سائلا الله أن يربط على قلوبهم، وأن يصبرهم في مصابهم الجلل.

كما وأبرق هنية بالتعزية لقيادة جهاز الشرطة ولقوات حفظ التدخل والنظام، لرحيل أحد رجالاتها والذي ترجل تاركا خلفه سيرة طيبة من التفاني و العطاء.

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