"الثقافة" تكرِّم وكيلها البرعاوي لبلوغه سن التقاعد

غزة-الرأي

نظمت وزارتا الثقافة والتربية والتعليم العالي حفلًا، لتكريم وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي، لبلوغه السن القانونية للتقاعد ونهاية مسيرته العملية الحافلة في قطاع العمل الحكومي بغزة.

وحضر حفل التكريم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة الأستاذ الدكتور محمد عوض، ووكيل وزارة الثقافة الجديد أميرة هارون، ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت، ووكيل مساعد شؤون التعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، وعدد من وزاراء ووكلاء وزارة الثقافة السابقين، وممثلين عن المؤسسات والمراكز الثقافية، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين.

وخلال كلمة له، أشاد عوض بالوكيل البرعاوي وبصماته المؤثرة في مختلف المناصب التي شغلها في القطاع الحكومي، مؤكدًا أنه كان نموذجًا يحتذى في تغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

وأشار عوض إلى أن البرعاوي استطاع خلال فترة قيادته لوزارة الثقافة التأكيد على أهمية الثقافة باعتبارها شكلًا مهمًّا من أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمحافظة على الحقوق الوطنية، وحماية وعي وذاكرة الأجيال.

بدوره، ثمّن ثابت الانجازات التي حققها البرعاوي خلال فترة عمله في ميدان التعليم، لافتًا إلى أنه بعد انتقاله للعمل في وزارة الثقافة كان على تواصل مستمر ودائم مع وزارة التعليم، لتنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها أن تخدم المجتمع الفلسطيني عامة، وشريحة الطلبة على وجه الخصوص.

من جهته، أوضح اليازوري أن البرعاوي كان حريصًا دائمًا على تطوير التعليم في فلسطين، لإعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية البناء والمحافظة على الوطن، مشيرًا إلى أن عمله في وزارة الثقافة أظهر بوضوح توجهاته الوطنية الخالصة من خلال مبادراته لنقل الثقافة، لتصبح عملًا وطنيًّا جامعً، لمواجهة الاحتلال.

من جانبها، تقدمت هارون بخالص الشكر والتقدير من البرعاوي على الانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الثقافة تحت قيادته، مؤكدة أنها ستعمل على مواصلة الجهود، لتطوير العمل الثقافي الفلسطيني، ليكون مرآة تعكس الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل نيل حريته واستقلاله واسترداد حقوقه المسلوبة.

بدوره، عبّر البرعاوي عن فخره بالعمل في القطاع الحكومي، مؤكدًا أنه سعى خلال تلك المحطات، للعمل على بناء الانسان الفلسطيني المثقف الواعي الذي تتحطم على يديه المؤامرات والمخططات الصهيونية كافة، التي تحاك، لتصفية القضية الفلسطينية وشطب اسم فلسطين من التاريخ والجغرافيا.

وشدّد البرعاوي على ضرورة استكمال الجهود لاطلاق الحركة الثقافية الوطنية التي تجمع شمل المبدعين الفلسطينيين كافة، بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، لصياغة استراتيجيات ثقافية وطنية، لمواجهة الاحتلال والتصدي لادعاءاته الخبيثة.

وطالب البرعاوي صُنّاع القرار بمضاعفة اهتمامهم بالثقافة الفلسطينية من خلال توفير الموازنات وبناء المنشأت، لتكون درعًا واقيًا لحماية الوعي الوطني الفلسطيني.

وفي ختام الحفل قامت العديد من المؤسسات والمراكز الثقافية بتكريم الدكتور البرعاوي، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في وزارة الثقافة.