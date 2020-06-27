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الصحة: تسجيل 67 إصابة بـ"كورونا" في الضفة والقدس

27 حزيران / يونيو 2020 10:37

قالت وزارة الصحة في رام الله، إنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة والقدس المحتلة.

وذكرت صباح اليوم السبت أن الإصابات ، أن 33 من الإصابات في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

ولفتت إلى وجود 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن مجمل الإصابات وصل لـ 1862 تعافي منها 520 ، وتوفي خمسة، بينما كانت الحالات النشطة 1237.

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