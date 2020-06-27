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جيش الاحتلال يجري مناورة تُحاكي هجمات بصواريخ دقيقة

27 حزيران / يونيو 2020 05:27

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد لواء "الإخلاء والإنقاذ" "يوسي بينتو"، قوله أن مناورة كبيرة أجريت مؤخرا لم يجرِ مثلها في تاريخ  جيش الاحتلال.

وزعم أنه تم استدعاء 500 مقاتل من وحدات الإخلاء والإنقاذ من خلال مروحيات وطائرات النقل العسكرية من طراز هيركوليس لمحاكاة التعامل مع عمارتين سكنيتين في تل أبيب أصيبتا إصابة مباشرة من صواريـخ دقيـقة.

وأوضح أن المناورة حاكت حدوث دمار مضاعف وخراب لم يشهد مثله الاحتلال منذ سنين طويلة، يتخلله عشرات المحاصرين تحت الركام بينهم قتلى وذلك بفعل صواريـخ دقيقـة تحمل رأس حربـي يزن مئات الكيلو غرامات من المـواد النـاسفة موجود مثلها حاليا في قطـاع غـزة وفي لبنان.

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