وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تعافي حالة جديدة من إصابات كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في بورين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية إجلاء أول فوج من العالقين الفلسطينيين في أوروبا بالسادس من الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً من القدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار تجاه شاب ويعتقله على حاجز قلنديا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل 67 إصابة بـ"كورونا" في الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ4 درجات مئوية وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تكرِّم وكيلها البرعاوي لبلوغه سن التقاعد
أخبار » عربي ودولي

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عمان

27 حزيران / يونيو 2020 07:35

وكالات-الرأي:

سجلت الأردن،7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة بحسب الايجاز الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (1111) حالة.

وتوزعت الإصابات إلى (4) حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، و (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فيما تم إجراء (7234) فحصا مخبريّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (369560) فحصا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟