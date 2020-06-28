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مباحث معن بخان يونس تنجز قضايا سطو وسرقة على منازل وأراضي

28 حزيران / يونيو 2020 12:32

مباحث معن بخان يونس تنجز قضايا سطو وسرقة على منازل وأراضي
مباحث معن بخان يونس تنجز قضايا سطو وسرقة على منازل وأراضي

خان يونس- الرأي

أنجزت المباحث العامة - قسم مركز شرطة معن وجورت اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عدة قضايا وسطو على منازل وأراضي لمواطنين، تقدر قيمة المسروقات بمبلغ 4000 شيكل.

وذكر الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورت اللوت أنه وبعد ورود عدة شكاوي مفادها السطو والسرقة من منازل وأراضي في منطقة الضابطة الجمركية، تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والانتشار وأخذ جولات ميدانية في المنطقة.

وبين الرائد النجار اشتباههم بالمدعو "ت.ج" والذي أقر بالسطو على عدة منازل وسرقة أغراض تقدر بقيمة 4000 شيكل.

ولفت إلى إحالة المذكور إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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