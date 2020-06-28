أوقاف غزة تنظم ورشة عمل لتطوير حلقات تحفيظ القرآن الكريم

غزة- الرأي

أكد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، على أهمية حلقات تحفيظ القرآن الكريم وضرورة تطوير العمل وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في خدمة القرآن الكريم وأهله.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "لتطوير حلقات تحفيظ القرآن الكريم" نظمتها مديرية أوقاف غزة بحضور ممثلي المؤسسات القرآنية العاملة في محافظة غزة.

وتناول اللقاء واقع مراكز تحفيظ القرآن الكريم وإنجازات المراكز وأهم العوائق التي تعترض العاملين و تقديم مقترحات وتوصيات بهذا الشأن.

يذكر أن المجتمعين اتفقوا علي مواصلة اللقاءات الدورية للارتقاء بواقع تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه في محافظة غزة.