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مايكروسوفت تغلق متاجرها في مختلف أنحاء العالم بشكل دائم

28 حزيران / يونيو 2020 12:58

مايكروسوفت تغلق متاجرها في مختلف أنحاء العالم بشكل دائم
مايكروسوفت تغلق متاجرها في مختلف أنحاء العالم بشكل دائم

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توجهها الكامل ببيع منتجاتها عبر القنوات الرقمية فقط، حيث أنها ستغلق كافة متاجرها حول العالم ودائماً.

وستبقي الشركة فقط على متاجرها في المدن التالية : لندن، نيويورك، سيدني، واشنطن، ريدموند وتحولها لتكون مراكز لتجربة منتجات وخدمات الشركة والتعرف عليها بتوسع أكبر، وليست كمتاجر مخصصة للبيع.

وتبيع مايكروسوفت منتجاتها عبر موقعها الرسمي وكذلك موقع اكس بوكس والذي يتيح التسوق من 190 بلد حول العالم ويزوره نحو مليار مستخدم شهرياً.

بالرغم من إغلاق متاجر الشركة، إلا أنها لن تسرّح موظفيها، وبحسب بعض المصادر فإن الشركة كانت تخطط لاتخاذ هذه الخطوة العام المقبل، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا وتغيراتها الكبيرة على المشهد الدولي، سرّعت من تبنيها الآن.

وتعتزم مايكروسوفت إطلاق جهازها ذي الشاشتين Surface Duo للبيع في موسم العطلات القادم.

يذكر أن الشركة أغلقت متاجرها بسبب تفشي فيروس كورونا – كما فعلت آبل وغيرها – إلا أنها لم تعد بفتحها حتى مع تراجع إجراءات الإغلاق العامة. والآن ستواصل إغلاقها للأبد.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت بفتح متاجرها بشكل رئيسي في الولايات المتحدة ضمن مراكز التسوق منذ عام 2009 فقط بعد نجاح متاجر شركة آبل، وخلال 11 عاماً افتتحت 83 متجراً. وتبيع في متاجرها أجهزتها المختلفة، بالإضافة لحواسب تعمل بنظام ويندوز من صنع شركات أخرى، وتوفر خدمات أخرى مثل الصيانة والدورات التعليمية.

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