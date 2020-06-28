للأمهات.. أهم المعادن لجسم طفلك

جسم الطفل بحاجة إلى الفيتامينات والمعادن لمساعدته على النمو، لتحسين صحة نظره، لبناء العظام والعضلات والجلد والأعضاء، وكذلك لمساعدته في مكافحة الالتهابات. يمكن أن يؤدي القصور في بعض المعادن إلى مشاكل خطيرة.

1- الكالسيوم

الكالسيوم هو أهم المعادن عندما يتعلق الأمر بصحة عظام الطفل. يساعد هذا المعدن على بناء عظام قوية، حتى يتمكن من القيام بكل شيء من الوقوف مباشرةً إلى القيام بنشاطٍ بدني. كما أنه يساعد على بناء أسنان قوية وصحية، لقضم الأطعمة على مختلف أنواعها.

من هنا، يمكن أن يتناول الأطعمة الغنية بهذا النوع من المعادن مثل: منتجات الألبان، أي الحليب والجبن والزبادي، سمك السلمون والسردين المعلب، الخضار الورقية، مثل البروكلي الأطعمة المدعمة بالكالسيوم مثل من عصير البرتقال إلى الحبوب والبسكويت.

2- الحديد

يحتاج الجسم إلى الحديد لنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم. يحتاج الجسم بالكامل إلى الأكسجين للبقاء بصحة جيدة وعلى قيد الحياة. يساعد الحديد لأنه مهم في تكوين الهيموجلوبين وهو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يمكن للطفل الحصول على الحديد من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء، التونة والسلمون، البيض، الفاصوليا، الفواكه المجففة مثل الزبيب، الخضروات الورقية، مثل البروكلي، الحبوب الكاملة مثل القمح أو الشوفان.

3- الزنك

يساعد الزنك جهاز المناعة، وهو نظام في الجسم لمحاربة الأمراض والعدوى. كما أنه يساعد في نمو الخلايا ويساعد على التئام الجروح. يمكن للطفل الحصول على الزنك من لحم البقر والدجاج واللحوم الداكنة. هذا بالإضافة إلى المكسرات، مثل الكاجو واللوز والفول السوداني.

4- البوتاسيوم

البوتاسيوم يحافظ على عمل العضلات والجهاز العصبي بشكل صحيح. من هنا، يمكن للطفل الحصول على البوتاسيوم من خلال تناول الموز، الطماطم، البطاطس والبطاطا الحلوة مع القشرة، الخضار الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، الحمضيات، مثل البرتقال، الحليب قليل الدسم واللبن، البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.