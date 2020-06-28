أسراب الجراد تفتك بمدينة في الهند

شهدت مدينة جوروجرام قرب العاصمة نيودلهي، اليوم السبت، غزوا ضخما لأسراب من الجراد، الذي راح يفتك بكل ما في طريقه.

ووفقا لوكالة "رويترز" حثت السلطات الهندية السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأواني لإبعاد الأسراب التي تنتشر بسرعة، وطلبت من الطيارين في مطار نيودلهي الدولي، توخي الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد.

واستعانت السلطات بمركبات خاصة وسيارات مكافحة الحرائق لرش مبيدات في سبع ولايات مكتظة بالسكان على الأقل في شمال ووسط وغرب البلاد.

ومن جانبهم نشر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجراد منتقدين الحكومة لعدم احتوائها لذلك الانتشار الواسع.

وقال ديفندار شارما وهو خبير زراعي في تغريدة على "تويتر": "حتى الجراد بدأ يدرك أنه إذا لم يصل لنيودلهي فلن يحظى بخبر عاجل".

وبحسب الوكالة لم تواجه منطقة جوروجرام هجوما للجراد من قبل، حيث اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى في ولاية جوجارات في الغرب وراجستان في الشمال التي تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.