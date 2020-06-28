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رونالدو يحقق رقماً مميزاً في الدوري الإيطالي

28 حزيران / يونيو 2020 01:08

رونالدو يحقق رقماً مميزاً في الدوري الإيطالي
رونالدو يحقق رقماً مميزاً في الدوري الإيطالي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما مميزا بعد قيادته فريقه يوفنتوس للفوز على ليتشي، أمس الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو هدفا من ركلة جزاء، وصنع هدفين آخرين، ليساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن ليتشي بات الضحية رقم 20 لرونالدو من أصل 21 فريقا، لعب ضدها في الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018.

وفشل رونالدو في التسجيل ضد فريق واحد فقط في الدوري الإيطالي، وهو كييفو فيرونا.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 23 هدفا، ليعزز مركزه في وصافة قائمة ترتيب هدافي "الكالتشيو"، التي يتصدرها مهاجم لاتسيو روما، شيرو إيموبيلي بـ27 هدفا.

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