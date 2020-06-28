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هنية يفتتح مدرسة كرة الطاولة بنادي الجزيرة

28 حزيران / يونيو 2020 01:18

هنية يفتتح مدرسة كرة الطاولة بنادي الجزيرة
هنية يفتتح مدرسة كرة الطاولة بنادي الجزيرة

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، مدرسة كرة الطاولة بنادي الجزيرة مساء اليوم.

وحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات الرياضية ومجلس إدارة ولاعبي النادي، وأبرزهم رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو، ورئيس النادي حسام الصلح.

أثنى هنية على نادي الجزيرة، معتبرًا افتتاح مدرسة كرة الطاولة انجازًا مميزًا، مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وأوضح هنية أن افتتاح مدرسة لتعليم لعبة كرة الطائرة يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع غزة، متمنيًا التوفيق لنادي الجزيرة.

وشكر هنية رئيس الاتحاد الدلو على جهوده المبذولة لزيادة الاهتمام بلعبة كرة الطاولة، متمنيًا التوفيق للاتحاد.

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