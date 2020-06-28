شرطة فلوريدا ترافق عائلة من البط إلى بحيرة

نشرت وسائل إعلام أمريكية، فيديو يظهر عائلة من البط، خلال تجولها في ولاية فلوريدا، تحت حراسة الشرطة المحلية.

وبحسب ما نشرت شبكة "سي أن أن"، فإن عائلة البط تم رصدها من قبل شرطة مدينة ليكلاند، ليقرر الضابط تود بيلي مرافقتها، للحفاظ على حياتهما نظرا لازدحام المنطقة بالسيارات.

وقالت الشبكة إن الضابط واصل مسيره في مرافقة عائلة البط، إلى أن وصلت لبر الأمان.

وعلقت الصفحة الرسمية لشرطة ليكلاند بطرافة على الفيديو، قائلة إن عائلة البط قطعت بعض الحواجز، وأخذت طرقا منحنية، قبل أن تصل بسلام للغطس في بحيرة ميرور.