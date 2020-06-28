مع رفع الحظر في مصر قد يرتكب بعض الأشخاص أخطاءً كبيرة تعرض صحتهم للخطر وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث قد يفترض البعض أن الفيروس قد انتهى ويمارس حياته بشكل عادي بدون اتخاذ احتياطات وهذا بالطبع غير صحيح ويعرض حياتك للخطر، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأخطاء التي تعرضك لخطر الإصابة بكورونا بعد رفع الحظر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أخطاء تعرضك لخطر الإصابة بكورونا بعد رفع الحظر



1- تخرج من المنزل بدون كمامة ومعقم لليدين ومناديل

سواء كان ذلك في رحلة قصيرة خارج المنزل أو إذا كنت متجهًا إلى العمل، فمن الضروري ارتداء أقنعة الوجه في كل مرة تخطو فيها خارج باب منزلك، حيث يمكن أن يظل فيروس كورونا الجديد معلقًا في الهواء لفترة من الوقت، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يُنصح أيضًا بحمل معقم اليدين ومناديل تحتوى على الكحول إذا كنت تخطط للخروج من المنزل.

2-من الخطأ أن تفترض أن الفيروس قد انتهى

من المهم أن نفهم أنه حتى إذا تم رفع قيود الإغلاق، فهذا لا يعني أن الفيروس لم يعد يمثل تهديدًا، ومن ثم ، من المهم ممارسة جميع مقاييس التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في كل مرة تخرج فيها من منزلك.

3-من الخطأ عدم الحذر عند لمس الأشياء

مع رفع القيود، يخطو الناس في الهواء الطلق ويحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية لقد حان الوقت لنصبح أكثر حذرًا بشأن ما نلمسه والناس الذين نتواصل معهم مع عودة المزيد من الأشخاص إلى وظائفهم.

4- من الخطأ أن تتوقف عن قراءة أخبار فيروس كورونا

قد تكون القراءة عن العدد المتزايد لحالات فيروس كورونا الإيجابية والوفيات المتزايدة أمراً مرهقاً حقًا لكنه مهم للبقاء على اطلاع بالمبادئ التوجيهية الحديثة بشأن قيود الإغلاق ومناطق انتشار الفيروس داخل مدينتك وحولها، لذا ، بدلاً من الوصول إلى الأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تأكد من قضاء بعض الوقت يوميًا في معرفة آخر تحديثات COVID-19 - حتى بعد رفع القيود.