النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2544 )  الأحد 28/6/2020

2004م قُتِل 3 صهاينة و جُرِح 6 آخرون ، إثر قصفٍ بصواريخ القسّام نفّذته كتائب القسّام على مغتصبة (أسديروت) .

2004م قُتِل 3 صهاينة و جُرِح 6 آخرون ، إثر قصفٍ بصواريخ القسّام نفّذته كتائب القسّام على مغتصبة (أسديروت) .