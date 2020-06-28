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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2544 ) الأحد 28/6/2020
أخبار فلسطينية
عريقات يدعو للإفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين
السلطة الفلسطينية ترفض التفاوض مع غانتس حول الضم
الخارجية الفلسطينية: 160 وفاة و2418 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم
الصحة الفلسطينية: 191 إصابة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 2053
هنية: ما فعله الشيخ ياسين لم يقدر عليه الرجال
الكيلة: تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا بالضفة
"حماس" و"الجهاد": المقاومة لن تسمح بتمرير مخططات "الضم"
غزة: تسجيل حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بالكورونا
هنية يطالب بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات على منزل دويك
أخبار إسرائيلية
»اعتقال ضابط إسرائيلي كبير خلال تظاهرة مناوئة لنتنياهو
»"كورونا" يضع إسرائيل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحمراء
"الصحة الإسرائيلية": 3 وفيات و621 إصابة بكورونا
قناة عبرية: الرئيس عباس رفض تلقي اتصال من بومبيو وسط تهديد بحل السلطة
تظاهرة احتجاجية أمام منزل نتنياهو بسبب اعتقال ضابط احتياط
اخبار دولية
مصابو “كورونا” يلامسون حاجز العشرة ملايين حول العالم
بالصور إيطاليا.. مظاهرات تضامن مع فلسطين ضد خطط "الضم" الإسرائيلية
بالصور فرنسا.. مظاهرات تندد بخطة "الضم" الإسرائيلية
بالصور سلسلة بشرية بالعاصمة الأردنية رفضا لـ"الضم" الإسرائيلي
برلين تعتزم اعتماد قرار ضد مخطط الضم
سياسيون وأعضاء بالبرلمان الإسباني: الضم لن يمر دون عواقب وخيمة
رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول الأوضاع بفلسطين
لجنة أممية قلقة من التدهور الحاد لحقوق الفلسطينيين بسبب الاحتلال
مقرر أممي: الضم سيكون نهاية دولة فلسطينية حقيقية
أخبار عربية
مهاب عادل يكتب: جائحة النظام العربي وضم الأراضي الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
وفاة شابة فلسطينية من القدس بفيروس كورونا
غزة.. سلسلة بشرية رفضا لخطة “الضم” الإسرائيلية
الحكومة الفلسطينية: على غانتس وقف “الضم” قبل الحديث عن التفاوض
الاحتلال يعتقل فلسطينيا قرب القدس
الشرق الاوسط
الوباء يتسبب في إغلاق بيت لحم 48 ساعة
توتر في غزة بعد غارات إسرائيلية على القطاع
الخليج الامارتية
مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوبي نابلس
انتقاد مسؤول قضائي جنوب إفريقي لتأييده «إسرائيل»
الشروق المصرية
الصحة الفلسطينية: 191 إصابة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 2053
حماس والجهاد تؤكدان جهوزية «المقاومة الفلسطينية» لمنع تمرير مخطط الضم الإسرائيلي
إصابة 5 فلسطييين بالرصاص المعدني والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالأغوار
الشؤون المدنية الفلسطينية»: الضم يعني عودة إسرائيل لتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال لأرضنا
مستوطنون يحرقون أراض زراعية بنابلس والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالقدس
الاهرام المصرية
إغلاق بيت لحم بسبب فيروس كورونا المستجد
الخارجية الفلسطينية: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا بأمريكا وقطر وإسبانيا
الغد الأردنية
دعوات إلى أسبوع غضب في بداية تموز.. وغزة تواصل تهديداتها ضد الضم
مساعدة قطرية بملايين الدولارات لمائة ألف أسرة في غزة
الشرق القطرية
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بالقدس
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
بدء صرف منحة قطر لـ 100 ألف أسرة متعففة في غزة مطلع الأسبوع المقبل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالأغوار الشمالية
أبو مرزوق: سنحبط خطط الضم الإسرائيلية بكل السبل المتاحة
سلسلة بشرية برفح رفضا لمخططات الاحتلال ضم الأغوار والضفة
الأورومتوسطي: حواجز الاحتلال مصائد موت للفلسطينيين
أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال
حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من الخليل
القدس المحلية
طرحت هذا العام باكورة إنتاجها.. نجاح أول تجربة لزراعة الفستق الحلبي في فرخة
صُور خاصة) مسيرات حاشدة في فرنسا نصرةً لفلسطين ورفضاً لخطة الضم
الرسم على وجوه الأطفال فى غزة.. وسيلة لتعزيز التمسك بحق العودة للاجئين
73 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين في أميركا وتركيا
إغلاق المحاكم الشرعية بنابلس وبيت لحم واستمرار تعليق العمل بمحاكم الخليل
الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي للانحياز للشعب الفلسطيني
بسبب كورونا: الداخلية تقرر إغلاق مديرية الوزارة في نابلس ليومين
قرارات جديدة لمجلس التعليم العالي بخصوص الدوام في الجامعات والكليات
الاحتلال يعرقل وصول المواطنين الى فعالية ضد الضم في كردلة
الحياة الجديدة
فلسطيني يصنع جاهز خاص بالتعقيم من فايروس كورونا ويهديه للسفارة
القيادي حلس: تهديدات الاحتلال للرئيس عباس لن توقف مواجهة خطة
نمر: الأجهزة الأمنية تنتشر على مداخل المدن الرئيسية للتأكد من
المؤسسات الفلسطينية في أميركا تطلق وثيقة مبادئ لتحديد موقفها من أي مرشح
اشتية خلال ترؤسه اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية: تشديد إجراءات السلامة والوقاية
الأيام
»ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين إلى 258
»" الأغوار: خربة الفارسية تستغيث لإنقاذ ما تبقى بها من حياة
»يافا: صلاة جمعة ومسيرة حاشدة رفضاً لنبش مقبرة الإسعاف الإسلامية
وكالة صفا
إصابات بالرصاص المعدني وقنابل الغاز خلال مواجهات في عاطوف
قناة عبرية: السلطة أبلغت أطرافا دولية نيتها تسليم سلاحها لجيش الاحتلال
قيادتا حماس والشعبية تناقشان الوضع الراهن وسبل مواجهة التحديات
الهباش يقرر إغلاق المحاكم الشرعية في نابلس وبيت لحم
نتائج اجتماع قيادتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة
"المبادرة الوطنية" تدين الاعتداء المتكرر على بيت دويك
إغلاق مديرية "الداخلية" في نابلس بسبب كورونا
وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لـ"صفقة القرن" ومؤامرة الضم
مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوبي نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس تناقش مع الشعبية الأوضاع السياسية الراهنة
جيش الاحتلال يجري مناورة تُحاكي هجمات بصواريخ دقيقة
الصحة: تسجيل 67 إصابة بـ"كورونا" في الضفة والقدس
إجلاء أول فوج من العالقين الفلسطينيين في أوروبا بالسادس من الشهر المقبل
الاحتلال يعتقل مواطناً من القدس
الاحتلال يطلق النار تجاه شاب ويعتقله على حاجز قلنديا
فلسطين اليوم
تأخر الرواتب و كورونا و الحصار.. ثلاثي يضاعف معاناة 2 مليون مواطن في غزة
بالصور محافظة الخليل تصدر قرارات هامة لمواجهة "كورونا"
تقرير "فضائية "القدس اليوم" تدشن حملة عالمية ضد #سرقة_الضفة_والأغوار
قوات الاحتلال تعتقل شاب في رام الله
حملة توقيع على عريضة "الحياة لفلسطين" ضد مخطط الضم "الإسرائيلي"
إصابة ٦ مواطنين بالغاز في مواجهات مع الاحتلال بطوباس
إغلاق داخلية نابلس جراء إصابة أحد الموظفين بكورونا
رابط الفحص: العمادي يعلن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار
سما نيوز
للمرة الأولى..رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يُشيد بإيران!
6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
ضبط 20 مركبة غير قانونية في جنين
إخماد 10 حرائق بمحافظة جنين
شقيقان يضطران لهدم منزلهما ذاتياً في سلوان
عمر: الموقف الفلسطيني لم يرتقي لحجم الجريمة التي سينفذها نتنياهو
جاد الله: التنازل عن اي شبر من حدود الدولة الفلسطينية هو خيانة عظمى
الاحتلال يعرقل وصول المواطنين الى فعالية ضد الضم في كردلة
عرب 48
الاحتلال يضيق على مؤتمر بردلة.. وإحراق أراض زراعية في نابلس
اشتية: "منع التجمعات بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء"
غزة: سلسلة بشريّة رافضة لضم الأغوار
خطة "كاحول لافان": ضمٌّ وتبادل أراض لتعزيز احتلال القدس
وكالة وفا
لشرطة تغلق قاعة أفراح وتحجز رخص قيادة لسائقي
"فتح" إقليم روسيا تنعى نائب أمين سر لجنة الإق
جنين: الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تغلق 6 ..
"التعاون" تصدر كتابين حول "تراث القدس المعمار ...
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- 28 حزيران (يونيو)
- 2006م قوات الاحتلال تعتقل ثمانية وزراء و23 نائباً من "حماس" في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعد حملة مداهمات واسعة وذلك على خلفية عملية الوهم المتبدد البطولية.
- 2004م قُتِل 3 صهاينة و جُرِح 6 آخرون ، إثر قصفٍ بصواريخ القسّام نفّذته كتائب القسّام على مغتصبة (أسديروت) .
- 2002م الشيخ أحمد ياسين يكسر قرار السلطة بالإقامة الجبريّة ، و يقود مظاهرةً في غزة تنديداً بخطاب الرئيس الأمريكيّ جورج بوش حول أحقيّة الصهاينة بالقدس المحتلة .
- 2001م بعد أسبوعين من احتجازه في مطار عمّان ، الحكومة الأردنيّة تسمح لإبراهيم غوشة بالدخول إلى أراضيها ، بعد تعهّده عدم ممارسة أيّ نشاطٍ سياسيّ داخل الأردن .
- 1996م مجلة جاليلو العلمية الإسرائيلية تنشر صورة للسيدة العذراء والدة المسيح عليه السلام برأس بقرة وهي تحمل طفلها المسيح.
- 1967م أعلن "حاييم موشيه شابيرا" وزير الداخلية في الكيان الصهيوني ضمّ أحياء القدس العربيّة في القدس الشرقية لتوحيد المدينة .
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