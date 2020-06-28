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جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

28 حزيران / يونيو 2020 07:26

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غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، لحوم خروفين على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة بتبرع من أهل الخير.

وقـال رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور ريان:" بحمد الله وفضله نفذنا مشروع ذبح وتوزيع خروفين بطلب من فاعلي خير، أحدهما (نذر) والآخر بنية الشفاء".

وأشار الى أن هذا العمل الخيري ساهم في ادخال البهجة والسرور على العائلات الفقيرة، التي دعت الله عزل وجل أن يتقبله وأن يجعله في ميزان حسنات من قدم وتبرع.

ودعا ريان أهل الخير إلى مواصلة التبرع والتصدق والإكثار من ذلك في ظل الأعداد المتزايدة للفقراء والمحتاجين في القطاع نتيجة الحصار المستمر.

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جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

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