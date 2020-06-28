وكالة الرأي الفلسطينية قناة عبرية: السلطة هددت بتسليم سلاحها لجيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حقوقيون يوصون بإعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2544 ) الأحد 28/6/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تناقش مع الشعبية الأوضاع السياسية الراهنة وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تعرضك لخطر الإصابة بكورونا بعد رفع الحظر وكالة الرأي الفلسطينية شرطة فلوريدا ترافق عائلة من البط إلى بحيرة وكالة الرأي الفلسطينية على طريقة "فحص الحمل".. اختراق طبي يكشف عن كورونا وكالة الرأي الفلسطينية هنية يفتتح مدرسة كرة الطاولة بنادي الجزيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

وممثلون عن النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس التشريعي

حقوقيون يوصون بإعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي

28 حزيران / يونيو 2020 08:41

حقوقيون يوصون بضرورة إعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي
حقوقيون يوصون بضرورة إعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي

غزة- الرأي

أوصى حقوقيون وممثلون عن النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس التشريعي، وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات حقوقية، بضرورة إعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي رقم 1لسنة 2017، والعقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019، الصادرين عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لاستعراض ونقاش القانونين المذكورين  الساريين في قطاع غزة، أوضح خلالها المحامي حازم هنية منسق الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة بغزة، أبرز المحاور التي يتضمنها القانونان، وضرورة الوقوف عند استحداثهما عقوبات جزائية جديدة لم تتضمنها منظومة التشريعات السارية، تحمل في طياتها تمييزاً وعدم مساواة، ما يُمكن بعض الفئات المقتدرة اقتصادياً، ولا يراعي الفئات الفقيرة، ويمس بمفهوم الردع العام ويحد من الهدف المرجو منه في تحقيق العدالة.

وأكد المشاركون على أهمية هذا النوع من التشريعات، في سبيل التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة، وتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرين إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات الساري في قطاع غزة، وتضمينه بدائل الحبس للمدانين كعقوبة فعلية بديلة عن العقوبات السارية والتقليدية.

كما طالبوا بإعادة النظر في الجرائم التي تخضع للعقوبات البديلة خاصة وأن معيار مدة العقوبة في غير محله، لأنه يشتمل على بدائل عقوبات لجرائم مرتبطة بجرائم خطيرة لا يمكن استبدالها لأنها تمس المال العام وفئات هشة، وتطرقوا إلى عدم جاهزية الأجهزة التنفيذية لتطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب والهدف من إقراره.

وفيما يتعلق بقانون الصلح الجزائي، طالب المشاركون بوقف العمل فيه لأنه يتضمن نصوص تمس بقاعدة المساواة أمام القانون والقضاء، لارتكازه على قاعدة المقابل المالي للتصالح في الجرائم التي حددها القانون، إضافة إلى المخالفات التي نتجت عن التطبيق الفعلي للقانون من حيث تقدير قيمة الغرامة المالية الواردة في قانون العقوبات الساري في القطاع، والتي كان يتوجب تحديدها بموجب تشريع صادر عن السلطة التشريعية وليس من النيابة العامة أو القضاء، إضافة إلى مساحة السلطة التقديرية للنيابة العامة في تطبيق التصالح والتي يجب أن تكون أكثر دقة ووضوح في ذات التشريع.

يُذكر أن قانون الصلح الجزائي رقم (1) لسنة 2017 أصبح ساري المفعول في قطاع غزة بتاريخ 4/2/2017، يتناول التصالح في جرائم المخالفات والجنح والتي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وهذه الجرائم حددتها النيابة العامة في العام 2018 بالتعميم القضائي رقم (1) لسنة 2018.

أما فيما يتعلق بقانون العقوبات والتدابير البديلة، فقد أصبح ساري المفعول بتاريخ 22/12/2019، وتضمن استحداث عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس أو السجن مثل العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية، التعهد بعد التعرض او الاتصال بأشخاص او جهات معينة، الخضوع للمراقبة الالكترونية، اصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، فيما لم تصدر أي لائحة تنفيذية تتعلق بتطبيق القانون.

حقوقيون يوصون بضرورة إعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي 3e3127c1-2f0c-4ff8-b1c6-4c51b685c20d
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟