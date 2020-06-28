قناة عبرية: السلطة هددت بتسليم سلاحها لجيش الاحتلال

القدس المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء أمس السبت، عن رسالة "تهديد" بعثتها السلطة الفلسطينية إلى (إسرائيل) عبر أبلغت مسؤولين أوروبيين وأميركيين.

وبحسب القناة، أبلغت قيادة السلطة في رام الله، مسؤولين أوروبيين وأميركيين أنه في حال أقدمت حكومة الاحتلال على أي خطوة للضم سيتم حل السلطة وتسليم الأسلحة لجيش الاحتلال.

وذكرت أن السلطة أبلغت الوسطاء بأنها ستجمع سلاح أجهزتها الأمنية وستنقله عبر شاحنات إلى مراكز جيش الاحتلال المنتشرة.

وإلى جانب ذلك، شمل التهديد بحل السلطة عبر منظمة التحرير، وعدم صرف الرواتب وحل الحكومة عبر منظمة التحرير، فيما أنها ستطلب من جيش الاحتلال تحمل المسئولية كاملة عن مناطق السلطة.

وحسب القناة، يسود الاعتقاد لدى السلطة الفلسطينية بأن الاحتلال سيقدم قريباً على ضم تجمع "غوش عتصيون" ومستوطنة "معاليه ادوميم".