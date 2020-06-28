إغلاق الخليل ويعبد واليامون في جنين للحد من تفشي كورونا

الضفة المحتلة - الرأي

أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، الليلة الماضية، اغلاق المحافظة وتشديد الاجراءات الحكومية، للحفاظ على صحة المواطنين، في ظل تزايد عدد الاصابات بالفيروس في المحافظة، كما أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة؛ بدءا من فجر اليوم الأحد، بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.

وجاء في بيان صحفي صدر عن محافظة الخليل: "أنه واستنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، وفي اطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من تفاقم انتشار فيروس كورونا فقد تقرر اغلاق المحافظة، ويسمح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ويمنع اقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال، والتخرج، وبيوت العزاء، والتجمعات العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وجسب البيان، فإنه سيتم الزام المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية، والخدماتية، والمصانع، والمتاجر بمختلف أنواعها، بالاضافة إلى المقاهي، والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الاجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وتابع: "ستقوم لجان السير بتشديد الاجراءات الرقابية على وسائل النقل العام والخاص للالتزام بإتباع وسائل الوقاية اللازمه وتحت طائلة المسؤولية".

كما أشار إلى أن دوام موظفي الخدمة المدنية يكون بالحد الأدنى حسب احتياجات العمل في كل دائرة حكومية بالتنسيق مع وزاراتهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال اجراءات الطب الوقائي.