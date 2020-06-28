الاحتلال يعتقل 3 شبان من القدس وبيت لحم ويستدعي آخرين

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة وبيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بلال أبو الزكي، وقـســام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، وأن مواجهات اندلعت اثناء اقتحام مخيم عايدة بين الشبان وقوات الاحتلال، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة تقوع شرقا ، سلمت قوات الاحتلال بلاغين للشابين علي يوسف جبرين (25 عاما)، وأحمد صباح، لمراجعة مخابراتها.