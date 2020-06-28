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مديرية عمل الوسطى تهنئ رئيس بلدية النصيرات بمنصبه الجديد

28 حزيران / يونيو 2020 10:02

مديرية عمل الوسطى تزور بلدية النصيرات لتقديم التهاني لرئاسة البلدية
مديرية عمل الوسطى تزور بلدية النصيرات لتقديم التهاني لرئاسة البلدية

الوسطى- الرأي

قامت وزارة العمل من خلال مديرية عمل الوسطى ممثلة بمديرها أ. أيمن أبو كريم والعديد من موظفي المديرية بزيارة بلدية النصيرات لتقديم التهاني لرئيس البلدية المهندس اياد مغاري بمناسبة توليه رئاسة البلدية .

حيث كان في استقبالهم والعديد من كوادر البلدية مرحبين بهم وتأكيدهم على توثيق روابط العمل المشترك .
وفي سياق متصل، قامت المديرية بتقديم التهاني للمقدم سامي صباح بمناسبة توليه قيادة شرطة دير البلح متمنيين له التوفيق والسداد .
وتأتي هذه الزيارات لتوثيق روابط العمل المشترك بين وزارة العمل والمؤسسات الحكومية والشريكة من اجل تقديم خدمات ذات جودة عالية .
 

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