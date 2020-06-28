مباحث المؤسسات تتفقد 37 مركزاً ومنشأةً تعليميةً بغزة

غزة- الرأي

نفذت المباحث العامة - قسم مباحث المؤسسات في محافظة غزة سلسلة جولات تفقدية لـ37 مركزاً تعليمياً ورياض أطفال ومؤسسات خيرية للتأكد من استخدام تدابير الوقاية والسلامة من جائحة "كورونا".

وقال النقيب محمد سعد رئيس قسم مباحث المؤسسات غزة: "إن هذه الجولات الميدانية تهدف الى إرشاد العاملين والموظفين في هذه المؤسسات لطرق الوقاية والسلامة من فايروس كورونا".

وأوضح النقيب سعد أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة للحد من تفشي هذا الوباء حيث تقوم المباحث بشكل يومي بعمل جولات تفقدية على المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى تسجيل مخالفات لغير الملتزمين بشروط الوقاية والسلامة وتلزيمهم بتعهدات باتخاذ تدابير الحماية اللازمة وإجراءات الوقاية الضرورية لمنع تفشي الجائحة.