الصحة:تعلن عن بدء تقديم طلبات الالتحاق بدبلوم طب الاسرة

غزة-الرأي

اعلنت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الجامعة الاسلامية بتمويل من الهلال الاحمر القطري عن بدء تقديم طلبات الالتحاق في الدبلوم التخدير والعناية المركزة للاطباء على ان تكون مدة الدبلوم عام ونصف بواقع ثلاث فصول دراسية .

ويشمل البرنامج مساقات اكاديمية بواقع بواقع 39 ساعة اكاديمية معتمدة يتخللها مساقات تدريب عملى بواقع 8 ساعات معتمدة بما يعادل 200 ساعة تدريب اكلينيكى ، حيث ان البرنامج معتمد من التعليم العالي ومن المجلس الطبي الفلسطيني وهو عبارة عن منحة دراسية كاملة .

ومن شروط الالتحاق ان يكون المتقدم طبيبا عاما موظفا فى وزارة الصحة او احد المؤسسات الصحية التى تقدم خدمة التخدير او العناية المركزة ، وان يكون لدية الرغبة فى العمل بهذا المجال ولدية خبره عمليه والالتزام بضوابط المنحة والتوقيع على التعهد الخاص ، واجتياز المقابلة الشخصية على ان يكون اخر موعد لتسليم الطلبات الخميس 9 يوليو 2020