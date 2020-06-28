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قسم التفتيش وحماية العمل ينفذ زيارة تفتيشية على مصنع العودة

28 حزيران / يونيو 2020 10:37

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غزة-الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال موظفي قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل الوسطى زيارة تفتيشية على مصنع العودة في دير البلح ، وذلك ضمن خطة القسم الهادفة إلى زيارة المنشآت ذات الخطورة العالية لاستيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية فيها .
حيث تسعى هذه الزيارات إلى حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
 

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