بلدية غزة ترحل100 كوب مخلفات من مقبرتي "ابن مروان" و"السيد هاشم"

غزة- الرأي

نفذت طواقم بلدية غزة، أعمال تنظيف لمقبرتي "ابن مروان، والسيد هاشم" في حي الدرج شرق المدينة، وذلك ضمن مبادرة تنفذها البلدية بالشراكة مع مركز المشروع الخيري الشبابي، وعائلات ولجان الأحياء في حيي الشجاعية والدرج، ووزارتي الأوقاف والحكم المحلي.

وخلال أعمل التنظيف تم ترحيل نحو 100 كوب من المخلفات والأعشاب التي تم جمعها من حرم المقبرتين، وطلاء جدران المقبرتين.

يذكر أن البلدية بالتعاون مع مؤسسات أهلية وحكومية ولجان شبابية كانت قد نفذت خلال الأسبوعين الماضيين مبادرات مماثلة في مقبرتي الشيخ رضوان، والدمرداش في حي الشعف، ضمن جهودها للتعاون مع المجتمع المحلي وتعزيز العملية التشاركية وتنظيف وتحسين واقع المقابر في مدينة غزة.