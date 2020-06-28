وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التدريب بالقضاء العسكري تعقد لقاء تعريفى بالدبلوم التدريبي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية العسكرية تُنظم حملة "للتبرع بالدم" وكالة الرأي الفلسطينية زراعةالوسطى تنظم ورشة عمل لمربي الدواجن في منطقة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تختتم فعاليات دروة " جواز سفر للنجاح " وكالة الرأي الفلسطينية حوادث المرور..خطفٌ للأرواح من الطرقات وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمريكي يجري لقاءات في "إسرائيل" حول خطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتفقد المدينة الرياضية ومحطة جمع النفايات وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تختتم دورة عن بعد في مجال “الخط العربي” وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تنظيم ادارة ابار المياه في "المحررات"
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تناقش تنظيم ادارة ابار المياه في "المحررات"

28 حزيران / يونيو 2020 11:43

1
1

غزة-الرأي

عقدت الدائرة الزراعية بالإدارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة ورشة عمل حول "إدارة المياه لأغراض الري" و التى تهدف إلى ترشيد وتقنين استهلاك المياه على مستوى المزرعة من خلال إيجاد تقنيات وأفكار وحلول تساهم في حل مشكلة المياه وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز وتنمية اراضي المحررات الزراعية ورفع كفاءة الاستثمارات فيها ،
وقد إستهدفت الورشة مجموعة من المزارعين بمنطقة المحررات، تمخضت عنها العديد من التوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة للعمل على إقرارها وتنفيذها.
جدير بالذكر ، أن إدارة المحررات تعمل على تنظيم وإدارة آبار المياه للمحافظة على الخزان الجوفي .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟