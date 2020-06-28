الزراعة تناقش تنظيم ادارة ابار المياه في "المحررات"

غزة-الرأي

عقدت الدائرة الزراعية بالإدارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة ورشة عمل حول "إدارة المياه لأغراض الري" و التى تهدف إلى ترشيد وتقنين استهلاك المياه على مستوى المزرعة من خلال إيجاد تقنيات وأفكار وحلول تساهم في حل مشكلة المياه وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز وتنمية اراضي المحررات الزراعية ورفع كفاءة الاستثمارات فيها ،

وقد إستهدفت الورشة مجموعة من المزارعين بمنطقة المحررات، تمخضت عنها العديد من التوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة للعمل على إقرارها وتنفيذها.

جدير بالذكر ، أن إدارة المحررات تعمل على تنظيم وإدارة آبار المياه للمحافظة على الخزان الجوفي .