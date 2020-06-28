وزارة التعليم تختتم دورة عن بعد في مجال “الخط العربي”

غزة-الرأي

اختتم المعهد الوطني للتدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية عن بُعد في مجال الخط العربي من خلال برنامج زوم، واستهدفت 30 موظفاً في التعليم من عدة فئات معلمين وموظفين.

وأوضح مدير المعهد الدكتور علي أبو سعدة أن الوزارة مستمرة في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خاصة في ظل أزمة كورونا، لافتاً إلى أن المعهد يستثمر العديد من الطرق والبرامج التكنولوجية لاستمرار الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

من جهته ،أشاد مدرب الدورة فطين البنا بالمشاركين مؤكداً أن الدورة سعت لرفع قدراتهم وتحسين مهاراتهم في الخط العربي وهو جزء مهم من لغتنا العربية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على طلبتنا.

وأوضح البنا أن هناك نتائج ايجابية للدورة من حيث تمكن الحضور من الكتابة الجميلة، داعيا جميع المشاركين للاستفادة القصوى من الدروس التطبيقية والاستمرار بالتمرينات والبقاء على تواصل مع فن الخط العربي لأن ذلك يطور قدراتهم.

وشهدت الدورة تفاعلاً من المشاركين من حيث التعلم و كتابة العديد من الخطوط الجميلة.

يشار إلى أن الدورة تمت من خلال عرض دروس وتدريبات بالصوت والصورة بشكل تفاعلي وركزت على شرح البنية الأساسية للحروف ومكوناتها ونماذج تطبيقية.

