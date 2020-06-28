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نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي

28 حزيران / يونيو 2020 11:48

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غزة-الرأي


اكد أعضاء نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال ، خلال لقائهم بمدير سجن طيبة المقدم أحمد نبهان، على تخصيص قسم بالسجن لموقوفي جرائم الأموال، لسهولة وسرعة متابعة قضاياهم، وتأمين إحضارهم للنيابة، بهدف رد الحقوق لأصحابها، وتذليل العقبات بمعالجة جرائم الأموال ذات الرأي العام.
وشملت الزيارة التفقدية للسجن التحقق من سلامة الإجراءات القانونية، ومُلائمة الظروف الحياتية والمعيشية للنزلاء، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان،

بدوره، استعرض مدير السجن فيها البرامج التوعوية والتربوية لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم، والخدمات المقدمة لهم، والبرامج التثقيفية التي تستهدف تقويم سلوكهم.

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