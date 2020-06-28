رئيس بلدية النصيرات يتفقد المدينة الرياضية ومحطة جمع النفايات

غزة-الرأي

أجرى رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري جولة تفقدية على مرافق وأعمال البلدية، شملت تفقد العمل في المدينة الرياضية وما تحتويه من ملاعب وغرف فندقية وأعمال فنية، ومدرجات على الناحيتين الغربية والشرقية، والتي تتسع بشكل إجمالي إلى حوالي 8500 متفرج.

كما تفقد رئيس البلدية آلية جمع وترحيل النفايات بمنطقة مكب النفايات بجوار وادي غزة، حيث تقوم كافة طواقم البلدية العاملة في النظافة، بجمع النفايات من داخل الأحياء السكنية ومن ثمّ ترحيلها إلى المكب المؤقت بجوار وادي غزة، ثم ترحيلها إلى منطقة مكب النفايات الرئيسي "صوفا" جنوب قطاع غزة، حيث يتم هناك معالجة النفايات الصلبة.

يشار إلى أن مكب "صوفا" مقام على مساحة 235 دونماً، وتمّ تنفيذه من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لصالح مجلس الخدمات المشترك، ضمن برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة.