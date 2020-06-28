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وفد أمريكي يجري لقاءات في "إسرائيل" حول خطط الضم

28 حزيران / يونيو 2020 12:09

القدس المحتلة - الرأي

يجري وفد أميركي برئاسة مبعوث الرئيس دونالد ترامب آفي بيركوفيتش اليوم الأحد، لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين حول مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لـ "إسرائيل".

وكان بيركوفيتش قد وصل إلى "إسرائيل"، أول من أمس برفقة السفير الأميركي في "إسرائيل" ديفيد فريدمانن بعد إجراء مداولات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لم يتقرر فيها إعطاء "إسرائيل" ضوءا أخضر لتنفيذ الضم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، أنه لم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية المحتلة التي سيسري عليها مخطط الضم، "بسبب الحساسيات الكثيرة والتبعات".

 وأضافت أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان خططا مختلفة، "بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30% من المنطقة، بنبضة واحدة، أو تقسيمها إلى نبضات".

وحسب الصحيفة فإنه "يوجد تردد حيال غور الأردن، الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه". وأضافت الصحيفة أن اقتراحا آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة، "بينما هناك من يعتقد أن ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها".

ودعا ما يسمى "المعهد اليهودي للأمن القومي" ومقره في واشنطن، إلى فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن، بادعاء أنه "على الرغم من التوتر الذي سيحدثه في الأمد القصير، إلا أن تحويل غور الأردن إلى منطقة إسرائيلية سيعزز الأمنن القومي الأميركي في الأمد الطويل".

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