وزارة العمل تختتم فعاليات دروة " جواز سفر للنجاح "

غزة-الرأي

اختتمت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني فعاليات تدريب دورة "جواز سفر للنجاح" التي استهدف مدربي التدريب المهني والمنفذ من مركز التمكين الاقتصادي بالتعاون مع هيئة المستقبل للتنمية بالشراكة مع مؤسسة الشباب الدولية، والذي استمر على مدار 6 أيام حول منهاج جواز سفر للنجاح لتطبيقه في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بغزة.

وأوضح نائب مديرعام الإدارة للتدريب المهني م. طلعت أبو معيلق أن الدورات التدريبية التى نظمت لمدربي مراكزنا تأتي لاكسابهم الخبرة في كيفية تطبيق منهاج "جواز سفر للنجاح" والتي تعنى بتنمية المهارات الحياتية ضمن منهاج متكامل وفعال يدرب في العديد من دول العالم.

وأضاف أبو معيلق أن هذا البرنامج التدريبي سينفذه مدربي الدورة على متدربينا في كافة مراكز التدريب المهني بوزارة العمل .

من جانبها ، أشارت نيرمين فيالة مدير برنامج شباب مؤهل في فلسطين إلى " أن التدريب جاء لترسيخ وتعزيز قواعد ومبادئ مناهج "جواز سفر" وبحث احتياجات المتدربين والمعيقات والصعوبات التي يواجهونها أثناء عملية تدريبهم لتأهيلهم وتوجيههم لسوق العمل بعقلية منفتحة قادرة على صنع القرار و تحقيق النجاح في الحياه العملية المهنية ".

و أكد أبو معيلق على أن برنامج "جواز سفر للنجاح" هو منهاج متكامل للمهارات الحياتية والذي تم اصداره من قبل المؤسسة الدولية للشباب.

يذكر أن هذا البرنامج مطبق عالمياً إذ يستهدف العديد من الفئات العمرية والمستويات التعليمية المختلفة،كما شارك في التدريب 25 مدرباً يمثلون مراكز التدريب بوزارة العمل في قطاع غزة .