وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التدريب بالقضاء العسكري تعقد لقاء تعريفى بالدبلوم التدريبي وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية العسكرية تُنظم حملة "للتبرع بالدم" وكالة الرأي الفلسطينية زراعةالوسطى تنظم ورشة عمل لمربي الدواجن في منطقة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تختتم فعاليات دروة " جواز سفر للنجاح " وكالة الرأي الفلسطينية حوادث المرور..خطفٌ للأرواح من الطرقات وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمريكي يجري لقاءات في "إسرائيل" حول خطط الضم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتفقد المدينة الرياضية ومحطة جمع النفايات وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تختتم دورة عن بعد في مجال “الخط العربي” وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش تنظيم ادارة ابار المياه في "المحررات"
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة التدريب بالقضاء العسكري تعقد لقاء تعريفى بالدبلوم التدريبي

28 حزيران / يونيو 2020 12:38

1
1

غزة-الرأي

عقدت لجنة التدريب والتطوير  بالقضاء العسكري لقاءً تعريفياً ببرنامج إطلاق (الدبلوم التدريبي بعنوان القانوني المحترف في القضاء العسكري) والتي ستعقدها الهيئة بالشراكة مع كلية العودة الجامعية والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني يوم السبت الموافق 27/6/2020
حضر اللقاء المقدم محمود نوفل رئيس لجنة التدريب والتطوير وأعضاء لجنة التدريب حسان سعد رئيس المحكمة الخاصة والأستاذ فادي رضوان رئيس النيابة العسكرية .
وأوضح المقدم حقوقي محمود نوفل رئيس لجنة التدريب والتطوير أن هدف اللقاء توجيه الطلبة للطرق والأساليب الصحيحة للاستفادة من برنامج دورة القضاء العسكري واطلاع الطلبة على عناوين المحاضرات التي سيتم شرحها لهم، مؤكداً أن عقد مثل هذا اللقاء الإرشادي يخدم الطلبة ويؤثر إيجاباً في تحصيلهم العلمي.
وأشار أ. نوفل أن الدورة تأتي في أطار الاتفاقية الموقعة مع كلية العودة لعقد برنامج دبلوم القانوني المحترف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تذبح وتوزع "خـروفيــن" علــى فقــراء غــزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟