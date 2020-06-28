لجنة التدريب بالقضاء العسكري تعقد لقاء تعريفى بالدبلوم التدريبي

غزة-الرأي

عقدت لجنة التدريب والتطوير بالقضاء العسكري لقاءً تعريفياً ببرنامج إطلاق (الدبلوم التدريبي بعنوان القانوني المحترف في القضاء العسكري) والتي ستعقدها الهيئة بالشراكة مع كلية العودة الجامعية والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني يوم السبت الموافق 27/6/2020

حضر اللقاء المقدم محمود نوفل رئيس لجنة التدريب والتطوير وأعضاء لجنة التدريب حسان سعد رئيس المحكمة الخاصة والأستاذ فادي رضوان رئيس النيابة العسكرية .

وأوضح المقدم حقوقي محمود نوفل رئيس لجنة التدريب والتطوير أن هدف اللقاء توجيه الطلبة للطرق والأساليب الصحيحة للاستفادة من برنامج دورة القضاء العسكري واطلاع الطلبة على عناوين المحاضرات التي سيتم شرحها لهم، مؤكداً أن عقد مثل هذا اللقاء الإرشادي يخدم الطلبة ويؤثر إيجاباً في تحصيلهم العلمي.

وأشار أ. نوفل أن الدورة تأتي في أطار الاتفاقية الموقعة مع كلية العودة لعقد برنامج دبلوم القانوني المحترف.