الصحة : قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات

غزة- الرأي

أصدر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، قراراً بتشكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات، يكون مهامها وضع ضوابط ومعايير توثيق بيانات المواليد والوفيات في محافظات غزة والاشراف عليها، اضافة الى تطوير الية التسجيل الالكتروني بشكل مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان توحيد البيانات، واصدار أرقام موحدة للمواليد والوفيات .



ويترأس اللجنة الوكيل المساعد للمعلومات والتخطيط بوزارة الصحة م. أسامة قاسم، ويضم في عضويتها مدير وحدة نظم المعلومات الصحية، ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ومندوب عن الادارة العامة للمستشفيات وعن الرعاية الاولية، ومدير عام الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ومدير عام الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية ومندوب عن المعهد الوطني للصحة العامة .



تأتي هذه اللجنة بناء على أهداف وحدة نظم المعلومات الصحية و توصيات منظمة الصحة العالمية ذات العلاقة بتشكيل لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات في دول الشرق الاوسط .