تعليم شمال غزة تنفذ درساً تعليمياً مصغراً في مبحث الكيمياء

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، درسا تعليميا مصغّرا (Micro Teaching)، في مبحث الكيمياء للصف الثاني عشر (علمي) بعنوان: الضوء مفتاح البناء الالكتروني.

وتم تنفيذ الدرس بمركز التدريب التابع للمديرية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف مركز التدريب أ. محمد اليعقوبي، تحت إشراف المشرف التربوي أ. بهاء الدين ضاهر، وتنفيذ المعلم محمد مصطفى الصليبي، وبمشاركة مجموعة من الطلبة.

وفي كلمة له، أشاد أ. العرابيد بجهود القائمين على تنفيذ هذا الدرس الذي قال إنه يأتي ضمن مبادرة؛ لتنفيذ دروس عبر صفوف افتراضية وتفاعلية يمكن الاستفادة منها في مواجهة أزمة "كورونا"، عبر بثها على قناة خاصة على اليوتيوب.

وأوضح أ. العرابيد أن المديرية بصدد تنفيذ تدريبات عملية للمعلمين خلال الأيام المقبلة؛ لتعريفهم بكيفية وآلية التعاطي مع تقنية الصفوف الافتراضية وتوظيفها في خدمة العملية التعليمية.

وتحدث أ. العرابيد عن استعدادات المديرية للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة لاستئناف العام الدراسي المقبل، مؤكدا جهوزية المديرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يساهم في إنجاح العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلبة.