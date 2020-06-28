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القضاء العسكري يستقبل عميد المعهد العالي للقضاء

28 حزيران / يونيو 2020 01:04

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غزة-الرأي

استقبلت هيئة القضاء العسكري بغزة المستشار سامي الأشرم عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني وعلي جحا رئيس قسم مكتب العميد حيث كان في استقبالهم المستشار العميد حقوقي د.أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري.
بدوره،  رحب الدكتور العميد د. نوفل بالمستشار سامي الأشرم والوفد المرافق له مؤكدا على  أهمية هذه الزيارات في تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين القضاء العسكري والمعهد في جميع المجالات وفي فتح افاق جديدة لأوجه التعاون للارتقاء بها.
واوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة وبحث آلية سير العمل والتعاون المشترك بين المعهد والقضاء العسكري
من ناحيته ،أكد عميد المعهد المستشار سامي الاشرم أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي المعهد الرامية إلى تحقيق التواصل الدائم مع كافة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير العملية التعليمية بما يخدم مؤسساتنا في أرض الوطن، مؤكداً على جاهزيته التامة لتعزيز أسس التعاون المشترك بين المعهد والقضاء العسكري.

وناقش المجتمعون دور المعهد في تطوير الكادر القضائي في القضاء العسكري وبدأ تنفيذ برنامج التدريب الخاص بالقضاء
وعبر المستشار الأشرم عن شكره وتقديره للجهود المباركة التي بذلها العميد د.نوفل في خدمة مؤسسات العدالة.

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