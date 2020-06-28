الصحة: مليوني مراجع تلقوا خدمات طبية في مراكز الرعاية الأولية

غزة- الرأي

أظهر تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة، أن مراجعات المترددين على مراكز الرعاية الأولية بلغت مليوني مراجع خلال عام 2019 مما يعكس حجم الخدمات التي يتلقاها المواطن في المراكز الصحية في قطاع غزة.

وأكد د.مدحت عباس مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة ، على أهمية الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها واحدة من أهم أركان المنظومة الصحية والتي تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين قبل الوصول إلى مرحلة متقدمة من المرض.

وأوضح د.عباس أن عدد مراجعي عيادات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر من مليون و400 ألف مراجع خلال عام 2019 ، بينما بلغ عدد مراجعي العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الأولية (685 ألف ) مراجعا .

أما فيما يتعلق بالخدمات التمريضية في مراكز الرعاية الأولية أشار أن عدد الزيارات بلغت حوالي مليون زيارة لمن تلقوا خدمات تمريضية , بينما بلغ عدد زيارات عيادات الأمراض المزمنة 152 ألف زيارة خلال عام 2019 لعيادة أمراض السكر والضغط.