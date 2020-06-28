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التنمية الاجتماعية تتفقد مركز تمكين المرأة في الوسطى والشمال

28 حزيران / يونيو 2020 01:33

التنمية الاجتماعية تتفقد مركز تمكين المرأة في الوسطى والشمال
التنمية الاجتماعية تتفقد مركز تمكين المرأة في الوسطى والشمال

غزة- الرأي

زار وفد من وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية،  مركزي تمكين المرأة والمجتمع في الوسطى الشمال التابعان للوزارة.

 وكان في استقباله أ.امال النيرب مدير مركز الشمال وا. صباح ياسين مدير مركز الوسطى، وتأتي الزيارة في إطار الاستفادة من الامكانيات والخبرات وتسخيرها للنهوض وتطوير المراكز من خلال المساهمة في تسويق المنتجات .
وتم  مناقشة الامكانيات المتاحة وكيفية الاستفادة منها بهدف تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا .
وفي نهاية اللقاء قام د. حسام الدجني مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام والوفد المرافق له بجولة للتعرف على وحدات وبرامج المركز ، مثنيا على الجهود المبذولة من أجل خدمة النساء والأطفال .

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