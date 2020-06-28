التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من الحرائق

غزة- الرأي

قامت مديرية التنمية الاجتماعية غزة بعد تليقها بلاغاً بوجود حرائق في أماكن مختلفة في قطاع غزة، بتوجيه فريق العمل في لجنة الطواريء لتقييم الوضع وتقديم المساعدة المطلوبة و بعد تدخل فرق الإطفاء تبين وجود حريق في أحد المنازل وتعرضت غرفة النوم بالكامل للحريق و الحقت بها أضرارا بالغة.

وتم صرف مساعدة طارئة للأسرة.

من جانبه، أكد مديرية المديرية أ. وائل الخور أن لجنة الطوارئ تسعى وتبذل جهدا من أجل توفير منزل آخر بالايجار بعد تلك الكارثة.

وفي سياق آخر، توجه أفراد العمل إلي أحد المنازل والذي تعرض للحريق نتيجة ماس كهربائي حسب ما جاء في تقرير الدفاع المدني وهو منزل صغير مساحته 60م زينقو ألحق الضرر في غرفة الاطفال بالكامل والمطبخ وتضرر مكونات البيت من فرشات وحرامات وخزانة تلفزيون والشبابيك تاركا آثارا كبيرة في المنزل وقد اصبح لا يصلح للسكن ، وتم التنسق مع اللجنة المحلية لإعادة ترميم المنزل وقدمت الوزارة مساعدة إغاثية عاجلة .

وفي سياق حديثة بين الخور أنه سيتم متابعة الأسر المنكوبة والتعاون مع اللجان المحلية لتقديم الخدمات ومد يد العون