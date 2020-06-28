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الزراعة تكرم مباحث التموين لجهودها في الحفاظ على الإنتاج الزراعي

28 حزيران / يونيو 2020 01:47

الزراعة تكرم مباحث التموين لجهودها في الحفاظ على الإنتاج الزراعي
الزراعة تكرم مباحث التموين لجهودها في الحفاظ على الإنتاج الزراعي

غزة- الرأي

كرمت وزارة الزراعة العاملين في مباحث التموين ممثلة بمديرها أحمد قنيطة وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، ومستلزمات الإنتاج من أجل صحة وسلامة أبناء شعبنا. 
وأكد د. إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة على أهمية الدور البارز الذي مثلته اللجنة في الرقابة والتفتيش على المحاصيل الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن،كما ثمن القدرة الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها المباحث واعضائها ممثلي وزارة الزراعة
ودعا القدرة إدارة المباحث واللجنة المشتركة مع وزارة الزراعة الي مضاعفة عملها، وخاصة في موسم الأضاحي القادم، من خلال الرقابة على كل المسالخ والمذابح في القطاع.

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