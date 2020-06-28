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الاحتلال يقتحم بيت إكسا ويشرع بعمليات تجريف

28 حزيران / يونيو 2020 05:54

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الأحد، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت قطعة أرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تجريف قطعة أرض قرب منازل المواطنين، وأغلقت مداخل القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع نصب خيمة في المكان، واعتلى عدد من جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف في الحي المستهدف في القرية.

ويشار إلى أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي مواطن، وهي محاصرة من جدار الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف الاتجاهات.

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