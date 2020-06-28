وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين خلال حادث سير في بيت لحم

بيت لحم- الرأي:

أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في محافظة بيت لحم عبد الحليم جعافرة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، إن مواطنا بالخمسينات من عمره، لقي مصرعه، وأصيب أربعة آخرون، في حادث تصادم بين مركبتين على الشارع الالتفافي رقم 60، قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد جعافرة لوكالات محلية مساء اليوم الأحد، بأن طواقمه نقلت المتوفي الى مستشفى بيت جالا الحكومي، فيما نقل المصابون الى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر لتلقي العلاج.

وأشار مدير الإسعاف والطوارئ – فرع بيت لحم- إلى أن المصابين وصفت حالة جروحهم بالمتوسطة.