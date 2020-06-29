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SpaceX تؤخر إطلاق أقمار الإنترنت الفضائى لمزيد من عمليات فحص الصواريخ

29 حزيران / يونيو 2020 08:01

SpaceX تؤخر إطلاق أقمار الإنترنت الفضائى لمزيد من عمليات فحص الصواريخ
SpaceX تؤخر إطلاق أقمار الإنترنت الفضائى لمزيد من عمليات فحص الصواريخ

أجلت شركة SpaceX عن إطلاق الدفعة التالية من الأقمار الصناعية Starlink لإتاحة الوقت لإجراء اختبارات مسبقة إضافية على Falcon 9، حيث كان من المقرر أن تطلق شركة رحلات الفضاء والتي مقرها كاليفورنيا دفعة أخرى من أقمارها الصناعية Starlink التي تبث الإنترنت الفضائى واثنين من الأقمار الصناعية لـ BlackSky على صاروخ فالكون 9 من Pad 39A في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.    ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، اختارت الشركة تأجيل محاولة الإطلاق، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد، حيث قالت الشركة، إنه بعد التوقف عن مهمة Starlink، احتاج الفريق إلى وقت إضافي لإجراء عمليات السحب قبل الإطلاق، لكن فالكون 9 والأقمار الصناعية بصحة جيدة"، مضيفا "سيعلن عن موعد إطلاق الهدف الجديد بمجرد تأكيده على النطاق."كما أنه في 30 يونيو، سيحمل صاروخ فالكون 9 مختلفًا قمرًا صناعيًا GPS مطورًا إلى مدار لقوة الفضاء الأمريكية.    ومن المقرر أن يطير هذا الإطلاق من موقع الإطلاق في فلوريدا، Space Launch Complex 40، ويعد القمر الصناعي العالمي لتحديد المواقع جزءًا من جهد لتحديثة الكوكبة القديمة الشيخوخة الموجودة حاليًا في الفضاء.     وأجلت SpaceX بالفعل إطلاق قمر الـ GPS هذا العام ، حيث كان من المقرر أصلاً أن تنطلق المهمة في أبريل، ولكن كانت المخاوف بشأن فيروس كورونا.كما أنها تعطى الأولوية للأقمار الصناعية الخاصة بـ SpaceX، لذلك قد يكون هناك بعض التبديل في تواريخ الإطلاق.   سيكون الصاروخ الموجود في هذه المهمة بمثابة الداعم الثالث للمرحلة الأولى الذي يطير خمس مرات.    أطلق هذا الصاروخ سابقًا مهمة Demo-1 من SpaceX وثلاثة أقمار صناعية لرصد الأرض لكندا في عام 2019، ومهمتين أخريين من Starlink هذا العام.
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