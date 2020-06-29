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في واقعة نادرة... أطباء يكتشفون "سنا" طوله 2 سم في أنف طفلة...

29 حزيران / يونيو 2020 08:09

في واقعة نادرة... أطباء يكتشفون "سنا" طوله 2 سم في أنف طفلة...
في واقعة نادرة... أطباء يكتشفون

في واقعة نادرة، اكتشف أطباء في الصين "سنا" طوله 2 سم في أنف طفلة، بعدما اشتكت الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات من ألم فى أنفها وصعوبة فى التنفس.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فالأطباء صُدموا عندما وجدوا أن سنًا طوله 2 سم قد استقر فى تجويفها الأنفى.

وكشفت أسرة الطفلة أنها "تعثرت وسقطت عندما كانت فى الثانية.. لقد فقدت إحدى أسنانها، لكنهم لم يعثروا عليها أبدا ويعتقدون أنها سقطت فى مكان ما".

من ناحيته، قال الطبيب تشين شياو ون، الجراح فى المستشفى: "كان هناك جسم صلب فى تجويفها الأنفى وأكدت الأشعة المقطعية أنها أسنان بقياس 2 سم (0.8 بوصة)".

وأضاف الطبيب أن "تأثير السقوط دفع السن إلى تجويف الأنف، مع ظهور جذر السن فقط فى فتحة الأنف والباقى تحت جلدها".

وأوضح أن "الفتاة خضعت لعملية جراحية لإزالة السن بالكامل فى 22 يونيو، ومن المتوقع الآن أن تتعافى بالكامل".

ووفقا للصحيفة، وصف وانج يانهوى، رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة فى المستشفى، الحالة بأنها "نادرة للغاية".

كما نقلت الصحيفة عن طبيب أسنان بريطانى قوله، إنه فى حين أن مثل هذه الحالات ممكنة، فإن الأسنان لا تنمو عند وضعها فى تجويف الأنف.

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